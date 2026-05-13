В Ровеньском округе начался ремонт дороги регионального значения

В Белгородской области стартовал ремонт дороги Нагорье - Ржевка - граница Воронежской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в правительстве региона.
- Специалисты обновят дорожное полотно, отремонтируют водопропускные трубы, установят автопавильоны, - сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.
Также будут проведены работы по устройству тротуара и искусственных неровностей, нанесена разметка. Всего планируется обновить участок трассы протяженностью 2,9 километра.