В Ровеньском округе начался ремонт дороги регионального значения

В Белгородской области стартовал ремонт дороги Нагорье - Ржевка - граница Воронежской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в правительстве региона.

- Специалисты обновят дорожное полотно, отремонтируют водопропускные трубы, установят автопавильоны, - сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

Также будут проведены работы по устройству тротуара и искусственных неровностей, нанесена разметка. Всего планируется обновить участок трассы протяженностью 2,9 километра.