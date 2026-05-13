В Белгороде в столкновении двух иномарок пострадала женщина

По предварительным данным, 11 мая на пересечении улицы Губкина и проспекта Ватутина в Белгороде случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 20:50 «Киа Венга», которой управляла 41-летняя женщина, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с «Фордом Фокус» под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Киа» получила травмы.

