В Белгородской области задержали водителя с поддельными правами

26 апреля на улице Мостовая в городе Алексеевка сотрудники ГАИ остановили «Ладу» под управлением 37-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После проверки по базе данных выяснилось, что водительское удостоверение, которое предъявил автомобилист, ему никогда не выдавалось. А последующая экспертиза подтвердила факт подделки документа.

В соответствии с частью 3 статьи 327 УК РФ подозреваемому грозит до года лишения свободы.

- Покупка, хранение, продажа или использование поддельного водительского удостоверения караются в соответствии с уголовным кодексом, - напомнили в полиции.