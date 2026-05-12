Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 17:38

Еще как минимум один вражеский беспилотник сбили над Белгородской областью 12 мая

Со стороны Украины атаковали два региона РФ
Алексей СЕРГУНИН
С 17:00 до 20:00 12 мая перехвачены и уничтожены 14 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской и Брянской областей.

С 17:00 до 20:00 12 мая перехвачены и уничтожены 14 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской и Брянской областей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 12 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 17:00 до 20:00 12 мая перехвачены и уничтожены 14 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской и Брянской областей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18-летний юноша и три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области.

Читайте также:

Двое погибших, семеро раненых и 305 дронов: 64 населенных пункта Белгородской области атаковали со стороны Украины