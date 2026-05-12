В Белгороде подростку грозит до 10 лет лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков

Следственный отдел по городу Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Юный белгородец подозревается в незаконных приобретении и хранении наркотиков.

- В апреле 2026 года несовершеннолетний фигурант незаконно приобрел наркотическое средство, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Подросток хранил наркотики для личного потребления до момента их изъятия сотрудниками полиции.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УМВД России.

Молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы.