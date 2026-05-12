НовостиПроисшествия12 мая 2026 15:26

В Белгороде подростку грозит до 10 лет лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков

16-летний молодой человек купил запрещенные вещества для личного потребления
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Белгородской области

Следственный отдел по городу Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Юный белгородец подозревается в незаконных приобретении и хранении наркотиков.

- В апреле 2026 года несовершеннолетний фигурант незаконно приобрел наркотическое средство, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Подросток хранил наркотики для личного потребления до момента их изъятия сотрудниками полиции.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УМВД России.

Молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы.