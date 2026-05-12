В Белгородской области стоки предприятия затопили дорогу и земельные участки

Фото Старооскольской городской прокуратуры

Старооскольская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в связи с публикациями в средствах массовой информации.

Проверка, проведенная 16 марта 2026 года, зафиксировала порыв канализационного коллектора на улице Центральной села Бабанинка в Старооскольском городском округе в двух местах. Красно-коричневые сточные воды с резким запахом затопили проезжую часть и прилегающие земельные участки.

По данным Старооскольской городской прокуратуры, причиной загрязнения стала недостаточная очистка сточных вод предприятия ООО «Обуховский мясокомбинат».

Должностное лицо предприятия было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 4 тысячи рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

- Произведен ремонт канализационного коллектора, виновное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в Старооскольской городской прокуратуре.