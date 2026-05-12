НовостиПроисшествия12 мая 2026 13:31

Белгородку осудили за попытку подкупить полицейского

Женщина пыталась спасти мужа от уголовной ответственности
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Белгородской области

Доказательства, собранные Новооскольским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Белгородской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летней женщины. Жительница Корочанского района признана виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу.

21 января 2026 года осужденная зная, что в отношении ее супруга полиция расследует уголовное дело, попыталась дать взятку начальнику отделения дознания ОМВД России по Корочанскому району, чтобы избавить мужа от уголовной ответственности.

- Пыталась передать ей незаконное денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Сотрудник полиции отказалась от получения взятки.

Белгородку приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей.