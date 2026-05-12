Белгородку осудили за попытку подкупить полицейского

Доказательства, собранные Новооскольским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Белгородской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летней женщины. Жительница Корочанского района признана виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу.

21 января 2026 года осужденная зная, что в отношении ее супруга полиция расследует уголовное дело, попыталась дать взятку начальнику отделения дознания ОМВД России по Корочанскому району, чтобы избавить мужа от уголовной ответственности.

- Пыталась передать ей незаконное денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Сотрудник полиции отказалась от получения взятки.

Белгородку приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей.