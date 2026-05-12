В Белгородской области за неделю выявили 185 поврежденных домов и квартир

За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 99 объектов, поврежденных ударами ВСУ. Повреждения зафиксированы у 185 домов и квартир. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в Белгороде за минувшую неделю восстановлено 35 объектов.

- Повреждения выявлены в 26 жилых помещениях, а также по 44 автомобилям, - рассказал глава Белгородской области.

В Шебекинском округе завершен ремонт 30 объектов, выявлены 70 поврежденных домов и квартир, а также 24 машины.

В Белгородском округе за неделю восстановили 20 объектов, повреждены 18 жилых помещений и 31 машина.

В Грайворонском округе восстановлены пять квартир, зафиксированы повреждения у 32 жилых помещениях и 26 машин.

В Борисовском округе от собственников получены расписки по двум домовладениям, повреждения выявлены в двух домах и у одной машины.

В Валуйском округе завершен ремонт двух жилых помещения, повреждены пять домов и три машины.

В Краснояружском округе по пяти домам получены расписки, повреждены 32 жилых помещения и семь машин.

Всего с начала СВО в регионе повреждения получили 55 233 объекта, восстановлено 49 300 домов и квартир. Уточняется, что на эти цели было потрачено около 5 млрд рублей из внебюджетного фонда.

Кроме того, с 2022 года белгородцам выплачено более 3,7 млрд рублей за более чем 18 тысяч поврежденных автомобилей.