Более 8 тысяч курсантов прошли обучение в белгородском филиале Центра «ВОИН»

Белгородский филиал Центра «ВОИН» отметил трехлетие своего существования. С 2023 года в филиале прошли обучение более 8 тысяч курсантов.

Инструкторы-практики Центра, среди которых есть участники специальной военной операции проводят занятия по различным направлениям - от тактической медицины и основ связи до огневой подготовки и применения беспилотных систем.

В настоящее время курсанты уже применяют свою знания в реальной жизни.

- Ребята, удостоенные ступеней отличия «Курсант-гвардеец» и «Курсант-боец», уже оказывают первую помощь, участвуют в гуманитарных акциях, поддерживают ветеранов и семьи военнослужащих, - рассказали в организации.

Напомним, 11 мая 2023 года по поручению Президента России были запущены 12 пилотных филиалов Центра «ВОИН», в том числе, и в Белгородской области.