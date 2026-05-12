Еще одну мемориальную доску в память об участнике СВО открыли в Белгородской области

В Новоалександровской школе Ровеньского округа открыли мемориальную доску в память о выпускнике Денисе Кулько. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Уроженец воронежского поселка Ольхватка после окончания школы учился в ровеньском политехническом техникуме, после чего начал трудиться механизатором в колхозе «Советская Родина».

С декабря 2024 года участвовал в СВО в гранатометном отделении взвода огневой поддержки штурмовой мотострелковой роты. Денис Кулько погиб 2 января 2025 года при выполнении боевого задания. Указом президента РФ за проявленные мужество и отвагу, верность военной присяге награжден орденом Мужества (посмертно).