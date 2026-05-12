Три медали привезли из Ростова белгородские каратисты

Максим Лычев и Юлия Портная. Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКС.

В Ростове финишировали всероссийские соревнования по карате «Кубок Пересвета». Участие в турнире приняли 1 100 атлетов из 38 регионов страны. Наш регион представляли воспитанники СШ № 4 Белгорода. Воспитанники Максима Лычева трижды поднимались на пьедестал. Первое место занял Кирилл Щипунов, второй стала Антонина Сафонова, третьей - Юлия Портная. Кроме того, Тоня выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пять медалей привезли белгородские каратисты из Смоленска. Макар Дубина и Александра Веретенникова завоевали по золоту.