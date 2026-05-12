В 16 округах Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 12 мая ночью

В 16 округах Белгородской области свыше трех часов объявлена опасность атаки дронов.

В 3:01 12 мая в Ровеньском, Красногвардейском, Алексеевском, Красненском, Губкинском, Старооскольском, Яковлевском, Ивнянском, Новооскольском, Чернянском, Вейделевском, Прохоровском, Шебекинском, Корочанском, Волоконовском и Валуйском округах объявили режим атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18-летний юноша и три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области.