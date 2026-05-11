Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2026 9:44

В Старом Осколе планируют обновить больше 57 тысяч квадратным метров дорожной разметки

Работы в городе завершат до 1 июня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Старом Осколе планируют обновить больше 57 тысяч квадратным метров дорожной разметки

В Старом Осколе планируют обновить больше 57 тысяч квадратным метров дорожной разметки

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Старом Осколе Белгородской области ведутся активные работы по обновлению дорожной разметки. На сегодняшний день выполнено 14% от плана. В общей сложности планируется обновить краской и пластиком больше 57 квадратных метров разметки. Полностью все работы в городе завершат к 1 июня.

В пресс-службе администрации округа отметили, что особое внимание уделяется работам в районе образовательных учреждений.

На основных магистралях улично-дорожной сети города дорожники нанесут прерывистые, сплошные, краевые и осевые линии. Также будут обновлены стоп-линии и разметки на пешеходных переходах и искусственных неровностях. Кроме того, рабочие приведут в порядок разметки на остановках общественного транспорта.