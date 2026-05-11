В Старом Осколе планируют обновить больше 57 тысяч квадратным метров дорожной разметки Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Старом Осколе Белгородской области ведутся активные работы по обновлению дорожной разметки. На сегодняшний день выполнено 14% от плана. В общей сложности планируется обновить краской и пластиком больше 57 квадратных метров разметки. Полностью все работы в городе завершат к 1 июня.

В пресс-службе администрации округа отметили, что особое внимание уделяется работам в районе образовательных учреждений.

На основных магистралях улично-дорожной сети города дорожники нанесут прерывистые, сплошные, краевые и осевые линии. Также будут обновлены стоп-линии и разметки на пешеходных переходах и искусственных неровностях. Кроме того, рабочие приведут в порядок разметки на остановках общественного транспорта.