НовостиПолитика11 мая 2026 8:34

Мужчина получил ранения во время атаки дрона ВСУ в Белгородской области 11 мая

«Скорая» доставляет пострадавшего в больницу Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по легковому автомобилю в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Ранен мирный житель. О случившемся сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, врачи Шебекинской центральной районной больницы диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения руки. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород, где он продолжит дальнейшее лечение.

Машина в результате атаки получила повреждения.