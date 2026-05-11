НовостиПолитика11 мая 2026 7:43

ВСУ атаковали 14 населенных пунктов Белгородской области за сутки

От ударов противника пострадали шесть человека
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За прошедшие сутки атакам со стороны ВСУ подверглись 14 населенных пунктов в трех муниципалитетах Белгородской области. Пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке дрона по территории предприятия ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. От удара БПЛА в селе Варваровка пострадал 17-летний юноша. Он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В округе за сутки сгорели две легковушки, повреждены два МКД, КамАЗ и легковой автомобиль, частный дом, хозпостройка, а также газовая труба и линия электропередачи на территории частного домовладения.

В селе Глотово Грайворонского округа при атаке дрона ранена женщина, госпитализация не потребовалась. В муниципалитете сгорело здание на территории сельхозпредприятия, повреждены два частных дома, объект торговли и две машины, в том числе служебная.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа вчера утром при детонации дрона пострадал боец «Орлана», после оказанной помощи продолжит амбулаторное лечение. Еще один мужчина, получивший ранения от удара БПЛА в Новой Таволжанке, госпитализирован в больницу Белгорода. У другого бойца «Орлана» и пострадавшего в Шебекино мужчины диагнозы не подтвердились. В округе за сутки повреждены пять частных домов, еще у одного сгорела крыша. Также сгорел легковой автомобиль, повреждены четыре легковушки и микроавтобус, а также линия электропередачи.