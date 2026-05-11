В Сетище Белгородской области поддержали Всероссийскую акцию «Сад памяти»

Всероссийская акция «Сад памяти» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» проходит с 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина. В этом году с марта по июнь по всей стране планируют высадить больше 27 миллионов деревьев, как сохранение памяти и дань уважения прошлому, а также как вклад в будущее и заботу об окружающей среде.

Белгородская область также присоединилась к акции. При этом памятные деревья высаживают не только в парках, скверах и общественных пространствах. Территория лесного фонда – это тоже место, где рождаются «зеленые памятники». Здесь каждое дерево будет расти десятилетиями, становясь частью экосистемы и живым символом памяти о подвиге предков.

Так в селе Сетище Красненского округа руководители и сотрудники учреждений и просто неравнодушные жители населенного пункта посадили более 130 саженцев березы, клена, сосны крымской и рябины.

Отметим, в этом году впервые на интерактивной карте сайта сад-памяти.рф специальным значком можно отметить деревья, посаженные в честь бойцов, погибших в зоне проведения СВО.