В Белгородском округе мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по предприятию

На месте атаки повреждены грузовик и легковушка, еще одна машина сгорела Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в приграничье Белгородской области. В результате очередной атаки ранен мужчина. Подробности случившегося сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, украинский беспилотник атаковал территорию предприятия в селе Ясные Зори в Белгородском округе. Один из сотрудников получил минно-взрывную травму и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Пострадавшего доставили во вторую городскую больницу в Белгород. К счастью, госпитализация не потребовалась. После оказанной помощи мужчина продолжит лечение в амбулаторных условиях.

- На месте атаки повреждены КамАЗ и легковой автомобиль. Еще один легковой автомобиль уничтожен огнем, - уточнил Гладков.