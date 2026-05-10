Дожди с грозами пройдут в Белгородской области 11 мая

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 11 мая, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, местами туман. В дневное время также обещают небольшие дожди, в некоторых районах возможны грозы.

Ветер переменных направлений днем от 8 до 13 метров в секунду. Во время грозы порывы ветра могут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +19… +24 градуса.

Напомним, на территории региона с 6 мая действует особый противопожарный режим. Не разжигайте костры рядом с постройками и лесными насаждениями. По поджигайте сухую траву, а также не оставляйте открытый огонь без присмотра.