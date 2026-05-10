НовостиОбщество10 мая 2026 8:48

В Белгородской области дополнили уникальный хвойный геоглиф

Через несколько лет надпись будет заметна на спутниковых снимках
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Береговском сельском поселении Прохоровского округа несколько лет назад в честь Прохоровского танкового сражения был заложен уникальный хвойный геоглиф. Общая площадь надписи «75 лет Прохоровского танкового сражения» вместе с промежутками между буквами и строками составляет порядка девяти гектаров. Высота букв и цифр варьируется от 30 до 75 метров, а ширина – от 22 до 35 метров.

По задумке, когда деревья спустя годы вырастут до 75 метров, надпись будет заметна не только с высоты птичьего полета, но и на спутниковых снимках.

На днях хвойный геоглиф был дополнен. В высадке новых саженцев поучаствовали глава Прохоровского округа Антон Кулев, сотрудники лесничества и местные школьники. Уже десять лет специалисты ухаживают за насаждениями, чтобы сохранить живой памятник.