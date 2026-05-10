ВСУ ударили по 13 населенным пунктам Белгородской области за сутки Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области. Восемь человек, в том числе ребенок, получили различные ранения. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Разумном Белгородского округа при атаке БПЛА по коммерческому объекту пострадали шесть человек, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок, водитель и два фельдшера скорой помощи госпитализированы, еще мужчина и женщина продолжают амбулаторное лечение. Повреждены коммерческий объект, торговый павильон и 21 автомобиль. Еще одна женщина получила ранения от удара дрона по остановке на автодороге Белгород – Комсомольский. Пострадавшая госпитализирована, повреждены остановка и легковушка. Также за день в округе повреждены два МКД, три частных дома, административное здание, коммерческий объект и четыре легковушки.

В Валуйском округе повреждены два частных дома и две легковушки.

В Грайворонском округе повреждены легковой автомобиль, частный дом, еще один дом ночью сгорел.

В Краснояружском округе посечен забор частного домовладения.

В Шебекино при атаке дрона пострадал боец подразделения «Орлан», госпитализация не потребовалась. В Шебекинском округе повреждены семь автомобилей и три частных домовладения.