В Белгородской области пенсионерка пострадала под колесами легковушки

Вчера, 8 мая, в Старом Осколе Белгородской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая женщина. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около пяти часов вечера в микрорайоне Парковый 19-летний водитель на «семерке» сбил на проезжей части пенсионерку. Известно также, что 86-летняя женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии пешеход получила травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера около полудня в Алексеевке. Предварительно установлено, что 74-летняя женщина на электроскутере не справилась с управлением, съехала на обочину и опрокинулась. Водитель получила травмы.