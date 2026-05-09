В Белгородской области с 1945 года родилось 4 000 детей 9 мая

За 80 лет, начиная с 1945 года, на территории Белгородской области 9 мая зарегистрировано рождение 4 000 детей. В их числе – 1949 девочек и 2051 мальчик. Интересной статистикой поделились в региональном Управлении ЗАГС.

Самыми распространенными именами для детей, родившихся в День Победы, в регионе стали Виктория, Валентина, Мария и Татьяна для девочек. Мальчиков чаще всего называли Александр, Николай и Сергей.

Непосредственно 9 мая 1945 года в Белгородской области родились 17 девочек и 21 мальчик. В тот год популярными стали имена Николай и Любовь.

В прошлом году в органах ЗАГС Белгородской области было зарегистрировано рождение 11 детей. Среди них – шесть девочек и пять мальчиков. 9 мая 2025-го число маленьких белгородцев пополнили мальчик Добрыня Никитич из Яковлевского округа и девочка Вера из Алексеевского округа.