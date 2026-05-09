Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 12:20

Белгородские росгвардейцы проверили антитеррористическую защищенность детского лагеря

Объекты детского отдыха ежегодно проверяют накануне старта сезона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Уже совсем скоро начнутся летние каникулы, и дети отправятся отдыхать и поправлять здоровье в летние лагеря. Ежегодно все места отдыха и оздоровления проверяют межведомственные комиссии, в состав которых входят и представители Росгвардии.

Так, на днях приемку провели в одном из детских лагерей Новооскольского округа Белгородской области. В ходе проверки росгвардейцы проконтролировали работоспособность систем охранной сигнализации, тревожных кнопок, камер видеонаблюдения. Кроме того, специалисты ознакомились с документацией, осмотрели территорию детского лагеря, а также проверили актуальность паспорта безопасности.

Также для работников лагеря сотрудники региональной Росгвардии дополнительно провели подробный инструктаж, который касается алгоритмов действий при возникновении ЧС.