Белгородские росгвардейцы проверили антитеррористическую защищенность детского лагеря

Уже совсем скоро начнутся летние каникулы, и дети отправятся отдыхать и поправлять здоровье в летние лагеря. Ежегодно все места отдыха и оздоровления проверяют межведомственные комиссии, в состав которых входят и представители Росгвардии.

Так, на днях приемку провели в одном из детских лагерей Новооскольского округа Белгородской области. В ходе проверки росгвардейцы проконтролировали работоспособность систем охранной сигнализации, тревожных кнопок, камер видеонаблюдения. Кроме того, специалисты ознакомились с документацией, осмотрели территорию детского лагеря, а также проверили актуальность паспорта безопасности.

Также для работников лагеря сотрудники региональной Росгвардии дополнительно провели подробный инструктаж, который касается алгоритмов действий при возникновении ЧС.