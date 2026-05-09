ВСУ атаковали 23 населенных пункта в Белгородской области за сутки Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 23 населенных пункта в шести муниципалитетах Белгородской области. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка при атаке дрона ранены мужчина и женщина – пострадавшие госпитализированы в больницы Белгорода. Также вчера в детскую областную больницу госпитализирована 11-летняя девочка, пострадавшая от удара БПЛА в Таврово 7 мая. В округе за сутки повреждены шесть частных домов и 7 квартир в МКД, 12 легковых и грузовой автомобили, коммерческий объект и объект торговли.

В поселке Борисовка поврежден легковой автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица от удара FPV-дрона ранен тракторист, госпитализирован во вторую горбольницу Белгорода. В селе Гора-Подол и в поселке Хотмыжск при атаке дронов пострадали три женщины, от госпитализации они отказались. В округе повреждены пять частных домов, КамАЗ, социальный объект, две легковушки.

В Корочанском округе поврежден инфраструктурный объект.

В поселке Красная Яруга повреждена ГАЗель.

В Шебекино сегодня рано утром при атаке дрона ранен боец «Орлана». Мужчина госпитализирован в отделение реанимации. В Шебекинском округе повреждены четыре частных дома, рейсовый автобус, три легковушки, линия электропередачи, также сгорела надворная постройка.