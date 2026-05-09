В Белгороде переселенцы из Украины в День Победы возложили цветы к Вечному огню

Сегодня вся страна отмечает 81-ю годовщину Великой Победы. 9 мая – одна из самых знаковых дат в истории России и всего мира. В преддверии праздника украинские переселенцы и активисты движения «Другая Украина» приняли участие в ряде мероприятий, посвященных этому празднику, отдавая дань памяти героям, ковавшим Победу.

Так, в преддверии праздника сотрудники Центра поддержки украинцев поздравили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Тимофеевича Кривошея. Они приехали к ветерану домой и вручили памятные подарки от Движения «Другая Украина». Руководитель Центра Юрий Утянский подчеркнул, что такие встречи – не просто формальность, а возможность выразить личную благодарность и заботу тем, кто подарил нынешнему поколению мирное небо.

Активисты Центра приняли участие в Волне памяти

Чтобы проникнуться историей и вспомнить о подвиге героев, в рамках памятных мероприятий, участники посетили Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». Кроме того, в преддверии праздника участники движения «Другая Украина» посетили большой концерт в центре народного творчества в Белгороде. Творческие коллективы со всей области исполнили любимые песни о войне, мелодии военных лет, проникновенные стихи и хореографические композиции. Совместное исполнение артистов и зрителей легендарной песни «День Победы» объединило всех в едином порыве гордости и благодарности.

Уже сегодня утром, 9 мая, активисты Центра приняли участие в волне памяти, возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.

Участники почтили память героев минутой молчания

- В этом году особое значение имело участие Центра поддержки украинских переселенцев и активистов Движения «Другая Украина». Их участие подчеркнуло общечеловеческую ценность Победы и важность сохранения памяти о ней для всех народов, не зависимо от национальных и политических различий. Это стало символом единства и взаимного уважения, напоминанием о том, что память о Великой Победе объединяет людей, а не разделяет, - отметил руководитель Центра Юрий Утянский.