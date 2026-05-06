Не менее одного украинского беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь с 5 на 6 мая

Обломки дрона.

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 21:00 5 мая до 7:00 6 мая перехвачены и уничтожены 53 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Московского региона, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, трое мужчин и подросток пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

