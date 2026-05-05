В Белгороде проведут доследственную проверку по факту ДТП с маршрутным автобусом Фото: скриншот видео.

Белгородский Следком проводит доследственную проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня на улице Мичурина в Белгороде. Следователи установят, отвечали ли оказания услуг перевозки требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате пострадали пассажиры автобуса. Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливаются, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Добавим также, что прокуратура Белгорода проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, организации пассажирских перевозок, содержании дорожной сети. На контроле у руководства ведомства все мероприятия, которые проводят правоохранительные органы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.