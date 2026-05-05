В Белгороде в очередной раз объявили об опасности атаки беспилотников

В четвертый раз за день в Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Система оповещения в областном центре была запущена в 19:56.
Белгородцам напоминают, что во время угрозы лучше оставаться в помещении. При этом в целях безопасности нельзя подходить к окнам. Находясь на улице, пройдите в ближайшее укрытие.
Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов, которые сообщают о передвижении БПЛА. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.