НовостиПолитика5 мая 2026 15:45

Тракторист погиб в приграничье Белгородской области от удара FPV-дрона ВСУ

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области. О случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, украинский FPV-дрон нанес целенаправленный удар по работающему в поле трактору недалеко от села Лаптевка в Ракитянском округе. Тракторист погиб на месте происшествия от полученных ранений.

- Вновь у нас невосполнимая потеря… Выражаю самые искренние соболезнования всем его родным и близким, - написал губернатор Гладков в телеграм-канале.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня также при атаке дрона ВСУ в Шебекино погибла женщина. Беспилотник ударил возле частного домовладения. Белгородка скончалась на месте от полученных ранений.