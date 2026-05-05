Из Белгорода в Прохоровку 9 мая пустят дополнительный пригородный поезд

В день Победы, 9 мая, из Белгорода в Прохоровку и в обратном направлении пустят дополнительный пригородный поезд. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

На поезде «Белгород — Прохоровка — Белгород» с ускоренным расписанием жители смогут добраться из разных точек к Звоннице и музею. Состав по пути следования делает остановки на станциях Беломестная, Гостищево, Сажное и Беленихино. Стоимость билета для взрослого – 32,5 рубля. Дети до семи лет смогут проехать бесплатно.

- Поезд позволит сэкономить время – без пробок и поисков парковки. Отдохните от руля и полюбуйтесь живописными видами Белгородчины по пути на Прохоровское поле, - отметили в министерстве транспорта региона.