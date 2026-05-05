До +28 градусов потеплеет в Белгородской области 6 мая Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в среду, 6 мая, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью довольно спокойно, днем ветер пожует со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В ночное время температура воздуха по региону будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла. Днем максимально весенняя погода после длительных заморозков - +23…+28 градусов.

В областной столице ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.

В региональном МЧС напоминают жителям и гостям региона, что в теплую и сухую погоду повышается риск возникновения природных пожаров. А на территории области действует особый противопожарный режим. За его нарушение могут привлечь к административной или уголовной ответственности, в зависимости от степени причиненного ущерба.