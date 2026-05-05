На пляж «Берега» в Белгороде вернулись пальмы Фото: скриншот видео.

Пляж «Берега» в Белгороде готовится к купальному сезону. Водолазы уже осмотрели дно, коммунальные службы навели уборку и включил фонтан. А сегодня на набережную вернули кашпо с прошлогодними пальмами. Они традиционно расположились у контактного фонтана. На зиму экзотические деревья от сильных морозов уводили в теплицы.

На канале парка «Берега» также сообщили, что в ближайшее время вдоль прогулочной зоны набережной появятся еще 20 тропических красавиц. Пальмы уже подрастают в теплицах и почти готовы украсить пространство пляжа.