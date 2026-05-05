Несколько беспилотников ВСУ сбил над Белгородской областью 5 мая

Очередные атаки вооруженных сил Украины пресекли бойцы противовоздушной обороны над регионами России, в том числе над Белгородской областью, 4 мая. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, под удары со стороны противника в период с девяти утра до двух часов дня попали 14 регионов страны.

По данным силового ведомства, в первой половине дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены в общей сложности 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом, Крымом и Чувашией.