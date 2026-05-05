Беспилотную опасность в третий раз объявили в Белгороде 5 мая

В Белгороде в третий раз за день 5 мая объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В областном центре в 15:50 снова прозвучала сирена тревоги.

Жителям и гостям города следует помнить, что во время беспилотной опасности лучше оставаться в помещении. При этом лучше отойти от окон, витрин или стеклянных дверей. По возможности нужно занять подвальное помещение или подземное пространство. На улице можно воспользоваться защитным модулем, подземной парковкой или подземным пешеходным переходом. Либо зайти в подъезд ближайшей многоэтажки.