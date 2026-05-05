В Белгороде продолжается уборка территорий к 9 мая

В Белгороде коммунальщики продолжают наводить порядок на улицах и в общественных пространствах ко Дню Победы. В уборке областного центра вчера был задействован 191 рабочий и 57 единиц техники.

Мэр города Валентин Демидов рассказал, что сегодня сотрудники Белгорблагоустройства продолжают работы на улицах Костюкова, Губкина, Королева, Магистральная, Преображенская, Попова, Шумилова, Шаландина, Кн.Трубецкого, Буденного, Конева, Автомобилистов, Студенческая, на Гражданском, Белгородском проспектах, на проспекте Богдана Хмельницкого, а также в других районах.

К предстоящему празднику коммунальщики красят турникетные ограждения, остановки, урны и скамейки. Кроме того, ведется покос травы на газонах, ведется уборка улично-дорожной сети и пешеходных зон. Специалисты также вывозят ветки после кронирования деревьев. Пааллельно озеленители приводят в порядок клумбы и вазоны, а также при необходимости досаживают растения.