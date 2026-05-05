НовостиПолитика5 мая 2026 10:18

В четырех округах Белгородской области объявили ракетную опасность

В муниципалитетах сработала система оповещения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

В четырех муниципальных образованиях Белгородской области объявили ракетную опасность 5 мая. Сирена воздушной тревоги сработала в Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах в 13:04.

Жителям напомнили, что во время ракетной опасности, если они находятся в доме, необходимо отойти от окон и переместиться в комнату со сплошными стенами. По возможности нужно спуститься в подвальное помещение или подземное пространство, либо воспользоваться ближайшим укрытием.

Отбой ракетной опасности в 13:14.