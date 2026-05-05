НовостиОбщество5 мая 2026 9:47

В Белгороде почти закончили благоустройство Комсомольского сквера

Качели, мостики, игровые площадки и скамейки уже закуплены и ждут установки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

В Белгороде на завершающем этапе второй этап капитального ремонта Комсомольского сквера. в рамках первого этапа была благоустроена центральная аллея и площадь. Подрядчик также создал зоны для спокойного отдыха и детских игр.

На сегодня рабочие полностью провели все подготовительные работы, выполнили асфальтобетонное основание под игровое оборудование и провели кабельную линию наружного освещения. В ближайшее время здесь установят новые скамейки и урны, навесы и подвесной мостик, батут, качалку-балансир, качели, а также два детских игровых и спортивный комплексы. Все оборудование уже закупили.

Работы по озеленению на объекте выполнены на 80%. Кроме того, на 95% готово плиточное покрытие.

- Людей в сквере много – приходят семьями, с колясками, приходят пожилые жители. Это видно каждый день, - отметил мэр города Валентин Демидов.

Напомним, благоустройство сквера проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дизайн-проект для обновления выбрали сами жители.