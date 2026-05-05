За день в Белгородской области две иномарки слетели в кювет и опрокинулись

В Белгородской области 4 мая зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых опрокинулись легковушки. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Предварительно установлено, что около 11:15 на региональной трассе «Томаровка-Красная Яруга-Илек-Пеньковка-Колотиловка» в Ракитянском округе 44-летняя женщина на «Тойоте» не справилась с управлением транспортного средства. В результате машина слетела в кювет и опрокинулась. Автомобилистка получила травмы.

В селе Голофеевка Волоконовского округа произошла аналогичная авария. По предварительным данным, около четырех часов дня 39-летний водитель за рулем автомобиля «Чери Тигго» также не справился с управлением транспортного средства. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадал 33-летний пассажир иномарки.