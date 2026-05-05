В Белгородской области провели масштабные учения по перемещению жителей из зоны ЧС Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Сразу в нескольких муниципалитетах Белгородской области на днях прошли масштабные учения, в которых были задействованы сотрудники администраций, МЧС, УМВД, Росгвардия, а также бойцы подразделений «Орлан» и «БАРС-Белгород». В ходе учебно-тренировочных мероприятий в очередной раз отрабатывали алгоритмы вывоза жителей на безопасные территории при возникновении ЧС. Подробности рассказали в управлении региональной безопасности Белгородской области.

Согласно сценарию учений, в нескольких округах региона возникла чрезвычайная ситуация. Жителей населенных пунктов необходимо было оперативно вывезти на безопасные территории. При этом другим муниципалитетам требовалось в сжатые сроки развернуть пункты временного размещения, чтобы принять людей и обеспечить водой, едой и необходимыми вещами.

Напомним, по всей Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова на регулярной основе проводят учения. Главная цель тренировочных мероприятий – проверка практических навыков и повышение качества совместных действий оперативных структур, аварийных служб, участников подразделений самообороны.