Мужчина и ребенок пострадали в ДТП в Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 4 мая, в городе Губкин Белгородской области при столкновении двух легковых автомобилей пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около семи часов двадцати минут утра на улице Аверинский проезд 32-летняя женщина, которая управляла автомобилем «Лифан», не предоставила преимущество в движении и врезалась в «СЕАЗ», за рулем которого находился 42-летний водитель.

В результате столкновения травмы получили водитель автомобиля «СЕАЗ», а также 6-летний пассажир «Лифана».