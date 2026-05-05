В Белгороде повторно объявлена опасность атаки беспилотников 5 мая

Беспилотную опасность снова объявили в Белгороде

В Белгороде во второй раз за утро объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 5 мая. Сирена воздушной тревоги прозвучала в областной столице в 09:52 по московскому времени.

Жителей города призывают быть осторожными и внимательными. По возможности не выходите из дома и ни в коем случае не подходите к окнам. Если вы на улице, в случае опасности воспользуйтесь ближайшим подвальным укрытием или защитным железобетонным модулем. Не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов.

Оставайтесь в безопасном месте до получения сообщения об обмене угрозы атаки.