В Белгороде приступили к монтажу шахматной беседки в Центральном парке

В Белгороде начали монтировать шахматную беседку Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном парке в Белгороде приступили к монтажу новой шахматной беседки. Жители областного центра смогут находиться здесь в любое время года. На площадке, которая сможет вместить до 50 человек, будет два пространства: открытое летнее и закрытое для непогоды и холодов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказывал, что уникальную беседку для Белгорода сделали мастера старейшего металлургического производства Южного Урала – Каслинского завода, которому больше 270 лет.

- Павильон будет размером 9×12 метров. Уже готов фундамент. Идет установка колонн, выполненных в виде шахматных фигур, - сообщил глава региона.

Также добавим, что в вечернее время белгородцы смогут играть в шахматы с комфортом – столы для игры будут оборудованы подсветкой.