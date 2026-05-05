В Белгородской области автопарк водоканала пополнили новой техникой Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В Белгородской области продолжают оснащать спецтехникой коммунальные службы. Очередная партия новых транспортных средств из Росрезерва поступила накануне в регион. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Автопарк «Белоблводоканала» теперь пополнили две водовозки, вакуумная машина четыре автомобиля УАЗ. В ближайшее время транспорт поступит в распоряжение сотрудников.

Глава региона также добавил, что из Росрезерва в Белгородскую область на этой неделе должна поступить еще одна партия техники. Какой именно транспорт будет в этой партии, Гладков не уточнил.

- Благодарен председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину, Минпромторгу РФ за поддержку и предоставленную технику, - отметил Гладков.