Еще в семи округах Белгородчины объявили опасность атаки БпЛА 4 мая вечером

Режим атаки БпЛА объявили в 22:47 4 мая в Валуйском, Вейделевском, Ровеньском, Красногвардейском, Алексеевском, Красненском и Старооскольском округах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ранее сегодня в 20:36 аналогичный режим объявили в Шебекинском, Корочанском, Прохоровском, Яковлевском, Ивнянском, Волоконовском, Новооскольском, Чернянском и Губкинском округах.

По данным Минобороны РФ, с 15:00 до 20:00 4 мая перехвачены и уничтожены 114 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Брянской, Курской, Калужской, Волгоградской областей и Московского региона

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.