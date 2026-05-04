Не менее одного украинского дрона ликвидировали над Белгородской областью 4 мая

Обломки дрона.

Украинский режим 4 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 15:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 114 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Брянской, Курской, Калужской, Волгоградской областей и Московского региона, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области.

