В девяти округах Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 4 мая вечером

Режим атаки БпЛА объявили в 20:36 4 мая в Шебекинском, Корочанском, Прохоровском, Яковлевском, Ивнянском, Волоконовском, Новооскольском, Чернянском и Губкинском округах. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Режим атаки БпЛА объявили в 20:36 4 мая в Шебекинском, Корочанском, Прохоровском, Яковлевском, Ивнянском, Волоконовском, Новооскольском, Чернянском и Губкинском округах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

А в 20:43 в Валуйском округе, наоборот, отменили режим атаки дронов.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 мая до 7:00 4 мая дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области по крайней мере один вражеский беспилотник.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.