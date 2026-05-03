В Белгороде продолжат обработку общественных пространств от клещей 4 мая

В понедельник, 4 мая, в Белгороде продолжат проводить акарицидную обработку общественных пространств. Уже с 10 до 11 часов утра специалисты будут работать на стадионе «Оскочное» (переулок Тополиный).

На второй точке с 11:20 до 13:00 обработку проведут в парке Памяти. С 13:30 до 15:00 – в парке «Южный». А с 15:00 до 18:00 обработают от клещей пространства на набережной от Кашарского проезда до Конпрока, газоны на пляжной зоне на улицах Везельской и Корочанской, рядом с диорамой, а также в парке «Берега. Спорт».

Отметим, акарицидную обработку проводят в обязательном порядке для защиты от клещей , которые являются переносчиками опасных заболеваний.

В мэрии белгородцам также напомнили, что несмотря на безопасность препарата, после обработки на территории не рекомендуется гулять раньше, чем через три часа.