Очередные заморозки ожидаются в Белгородской области в ночь на 4 мая

Температура воздуха ночью и утром может понизиться до -1 градуса Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 мая вновь ожидается опасное агрометеорологическое явление. Ночью и утром по области температура воздуха может понизиться до -1 градуса. Днем переменная область, преимущественно без осадков. Днем ветер южной четверти от 7 до 12 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут +16…+21 градус тепла.

В региональном МЧС предупреждают, что ночные заморозки могут негативно воздействовать на сельскохозяйственные культуры, даже привести к их гибели. Молодые всходы рекомендуют укрыть гофрированной бумагой, пленкой, соломой или тростниковыми матами.