Семь населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в приграничье Белгородской области 3 мая. Пострадала мирная жительница. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, женщина самостоятельно обратилась в районную больницу после атаки беспилотника по многоэтажке в Шебекино. Врачи диагностировали у нее баротравму и минно-взрывную травму. После оказанной помощи пострадавшая продолжит амбулаторное лечение.

В Грайвороне после атаки нескольких беспилотников повреждены четыре частных дома, также осколками посечены два коммерческих объекта и три легковых автомобиля. Кроме того, одна легковушка полностью сгорела на парковке коммерческого объекта. В селе Смородино Грайворонского округа от удара дрона повреждена крыша частного дома.

В Шебекино после атак БПЛА повреждены входная дверь и забор частного дома, а также оборудование на территории предприятия.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа из-за удара дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля и стена.

В селе Сергиевка Краснояружского округа в результате атаки FPV-дрона в коммерческом объекте выбиты окна и повреждена крыша. В поселке Красная Яруга от удара дрона повреждена легковушка.

В селе Казначеевка Валуйского округа после атаки FPV-дрона в здании социального объекта выбиты стекла и поврежден фасад.