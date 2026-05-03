В Белгородской области при столкновении иномарок пострадал 10-летний мальчик

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, около часа дня в поселке Борисовка столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем «Хендай Акцент» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался «Форд Фокус», которым управлял 38-летний автомобилист. Установлено также, что «Форд» ехал по главной.

В результате столкновения травмы получили водитель «Хендай Акцент», а также 10-летний пассажир «Форда Фокус».

В Белгороде около полудня 48-летняя женщина на «Рено Сандеро» при перестроении не уступила дорогу мотоциклу «Баджаж Боксер ВМ 125», за рулем которого был 18-летнний парень. Предварительно известно, что юноша двигался в попутном направлении. Из-за столкновения мотоциклист получил травмы.